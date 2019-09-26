Minibüste kendi karısını pazarladı

Kıbrıs Girne’de iğrenç olay… 4 kişi tutuklandı Girne’de polisin yaptığı operasyon sonucu minibüste fuhuş yaptıran 4 kişi tutuklandı

4 hours önce
0 469 Bir dakikadan az

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Girne Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi, dün akşam saatlerinde bir minibüse operasyon düzenledi. Polis günlerdir takibine aldığı minibüste fuhuş yaptırıldığını tahmin ediyordu. Polisin başarılı operasyonu sonucu 4 kişi tutuklandı. Polisin elde ettiği bilgiye göre 2 kadın 48 LL 930 plakalı minibüsün arka tarafında para karşılığı erkeklerle birlikte oluyordu. Olayın en ilgin tarafı ise minibüste çalıştırılan kadınlardan biri minibüs şoförünün karısı. Fuhuş pazarlığının WhatsApp üzerinden “Buse” kodu ile yapıldığı belirtiliyor. Öte yandan olayla ilgili tutuklanan 4 kişinin bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 days önce
180

“Gelinen aşamada egemen eşitlik görüşülmeli”

5 days önce
249

H.Çağlayan’ın gözü ile : Kıbrıs

2 weeks önce
202

Kıbrıs Çatalköy veArap köydekı patlama ve yangın korkutu

3 weeks önce
239

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hiç kimse Akdeniz’de faaliyetlerimizi engelleyemez

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin