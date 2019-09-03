18 yaşındaki Doğa, Everest’e tırmanan ilk Kıbrıslı Türk olacak

18 yaşındaki Doğa Avseven, Everest’e tırmanan ilk Kıbrıslı Türk olmaya hazırlanıyor.

İngiltere’deki LoughboroughUniversity’de eğitim alan Doğa, Kasım 2018’den; Haziran 2019’a kadar bağış topladı, bir miktar ekipmanını TMK CampingClub’dan, geriye kalan eksikleri ise kendisi karşıladı.

Everest’e çıkacak ilk Kıbrıslı Türk olması nedeniyle de bazı firmalardan sponsorluk desteği aldı.

Öğrenim gördüğü okulundan bir grupla bu deneyimi tadacak olan Doğa, ismini tam olarak yansıtıyor.

Zira spor yapmayı çok seviyor fakat bir spor salonuna gidip dört duvar arasında, kendi deyişiyle “spor yapmak için spor yapmaktansa” doğayla iç içe kamp yapmayı ve kamp sürecinde attığı adımlarla, yaktığı ateşle, kurduğu çadırla; kısacası harcadığı eforla kalori yakmayı daha doğru buluyor.

Doğa bu durumu şöyle bir örnekle taçlandırıyor: “Eski çağlarda yaşayan insanların günlük rutini, zaten başlı başına bir spor anlamını taşıyordu. Fakat günümüzde bu neredeyse imkansız.”