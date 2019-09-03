Aslı Enver’in Kıbrıs tatilinde paylaştığı tek taş yüzük detayı hayranlarını heyecanlandırdı

Murat Boz’la ilişkilerine üçüncü kez şans veren Aslı Enver’in gün batımı pozunda, parmağındaki tek taş yüzük dikkat çekti.

Sevgilisi Murat Boz’dan ayrı tatile çıkan Aslı Enver, paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı. Enver’in fotoğrafındaki tek taş yüzük detayı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

AŞKA TAM GAZ DEVAM

İstanbullu Gelin’in yıldız oyuncusu Aslı Enver ile popçu Murat Boz çifti 2015 yılında birlikteliğe başladılar ancak bu süre zarfında iki defa ayrılarak sevenlerini hayal kırıklığına uğrattılar. İlişkilerine üçüncü defa şans veren çift aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor.