Ercan’a haciz

Havadis gazetesinde yer alan Duygu Alan’ın haberinde Maliye Bakanlığı’nın, ödenmemiş vergi borcu nedeniyle T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi Ticareti Şirketi Limited’in gelirlerine koyduğu haciz kararı dün itibari ile işleme konulduğu bildirildi.

Tüm gelirlere haciz:

Maliye Bakanlığı, Kamu Alacakları Tahsili Usul Yasası kapsamındaki alacaklarıyla ilgili düğmeye bastı, hakkında haciz kararı alınan şirketler için süreç başlatıldı. Vergi borçluları listesinde yer alan T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi Ticareti Şirketi Limited’in tüm gelirlerine haciz geldi

Para direkt maliyeye

:Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi Ticareti Şirketi Limited için haciz işleminin 21 Ağustos’ta başlatıldığını açıkladı. Kalkanlı, devletin alacağının tümü tahsil edilene kadar firmaların parayı bakanlığa yatıracağını belirtti, “firmalara dün gerekli tebligatlar yapıldı” dedi

53 Milyon TL borç:

T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi Ticareti Şirketi Limited, aylardır vergi ödemiyor. Devletin, T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi Ticareti Şirketi Limited’den bir kısmı KDV, bir kısmı kurumlar vergisi olmak üzere gecikme zammı ile birlikte yaklaşık 52 milyon TL alacağı bulunuyoMaliye Bakanlığı’nın, ödenmemiş vergi borcu nedeniyle T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi Ticareti Şirketi Limited’in gelirlerine koyduğu haciz kararı dün itibari ile işleme konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 52 milyon TL vergi borcu olan T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi Ticareti Şirketi Limited’in tüm gelirleri e Kamu Alacakları Tahsili Usul Yasası kapsamında haczedildi.Maliye Bakanlığı’nın, ödenmemiş vergi borcu nedeniyle T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi Ticareti Şirketi Limited’in gelirlerine koyduğu haciz kararı dün itibari ile işleme konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 52 milyon TL vergi borcu olan T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi Ticareti Şirketi Limited’in tüm gelirleri e Kamu Alacakları Tahsili Usul Yasası kapsamında haczedildi.

Tebligatlar yapıldı

T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi Ticareti Şirketi Limited için başlatılan haciz kapsamında tüm firmalar parayı Maliye Bakanlığı’na yatıracak. Devlet T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi Ticareti Şirketi Limited’den alacağının tümünü tahsil ettikten sonra haciz de kalkmış olacak. Maliye Bakanlığı’ndan Havadis’e yapılan açıklamaya göre, ilgili firmalara hacze ilişkin tebligatlar önceki gün yapıldı.

Kalkanlı: Rutin prosedür uygulanıyor

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, Kamu Alacakları Tahsili Usul Yasası kapsamındaki tüm alacaklarla ilgili yasal prosedüre hız verildiğini bu çerçevede hakkında haciz kararı alınan Devlet T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi Ticareti Şirketi Limited’in gelirlerine haciz konulduğunu ifade etti.

“Kamu Alacakları Tahsili Usul Yasası kapsamında Devlet T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi Ticareti Şirketi Limited için haciz işlemi 21 Ağustos itibari ile başlatıldı. Bir kısmı KDV, bir kısmı kurumlar vergisi olmak üzere gecikme zammı ile birlikte yaklaşık 52 milyon TL vergi borcu olan şirketin gelirleri haczedilecek. Devlet alacağını tahsil ettikten sonra haciz işlemi kalkacak. İlgili tüm firmalara tebligatlar yapıldı. Şirketin geliri olan tüm firmalar borç kapanan kadar parayı Maliye Bakanlığı’na yatıracak.”