KKTC’de ‘polis’ krizi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türkiye’nin talepleri sonrası FETÖ soruşturmaları için kurulan ‘özel birim’in başındaki emniyet müdürü Hüseyin Yeşildağlı, hükümetin talebine rağmen Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından görev süresi uzatılmayarak emekli edildi. Hükümet ile Cumhurbaşkanı’nı karşı karşıya getiren emeklilik kararı sonrası KKTC’deki FETÖ soruşturmaları da rafa kalktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Genel Müdürlüğü FETÖ soruşturmasını yürüten özel birimin başındaki amiri gerekçe gösterilmeden emekliye sevk edildi. Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Türkiye’den gelen talimat ile örgütün bağlantılarına dair KKTC Polis Teşkilatı içerisinde Oluşturulan ‘Özel Birim’ yaptığı idari soruşturmalar çerçevesinde 80 polis ve 15 kadarda üst düzey polis amiri ile ilgili dosyalar hazırlanmış ve birçok polisin de örgüt soruşturmaları kapsamında görevlerine son verilmişti.

Türkiye’nin isteği ile Polis Genel Müdürlüğü (PGM) içerisinde FETÖ soruşturması başlatılması emri verilen yönergeye Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, “Polis içerisinde FETÖ bağlantısı bulunmuyor” cevabı vermiş ve soruşturma başlatılmasını reddetmesinin ardından Ankara baskıları ile verilen ikinci yönergeyle, KKTC Polis Genel Müdürlüğü sorgulama ekibinin başına PGM 2’nci Müdür Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı oluşturulan ‘Özel Birim’ başına getirilerek yapılan idari soruşturmalar ile çok sayıda polisin örgüt ile bağlantılarının olduğunu tespit edilerek gerekli idari tahkikatlar başlatılmıştı.