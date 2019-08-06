KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Kıbrıs’ta federal ortaklığın şartları mevcut değil” dedi.

Özersay, 11. Büyükelçiler Konferansı (BKON) kapsamında Türkiye’nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerine hitap etti. Federal ortaklık için belli şartlar olması gerektiğini söyleyen Özersay, “Kıbrıs’ta federal ortaklığın bugün şartları mevcut değildir. Çünkü federal ortaklık yönetimi ve zenginliği paylaşmaya dayalı bir ortaklık modelidir.” diye konuştu.

Kıbrıs’ta Rum topluluğunun paylaşmaya hazır olmadığını vurgulayan Özersay, federal ortaklık için taraflar arasında güvene de ihtiyaç olduğunu ancak bugün daha ziyade bir güven bunalımından, güven krizinden bahsedilebileceğini belirtti.

Federal ortaklık için gerekli olan bir diğer hususun ise “bir federal kültürün varlığı konusunda tecrübeye sahip olmak” olduğunu dile getiren Özersay, şunları kaydetti:

“Başka bir tecrübe yaşadık 1963’ten bugüne kadar. Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Cumhuriyeti dedikleri devleti 63’ten bugüne tam anlamıyla bir üniter devlete dönüştürmüş durumdalar. Cumhurbaşkanı yardımcısının yetkilerini de kullanan bir cumhurbaşkanı üzerinden bunu yapmış durumdadırlar. Bu da paylaşmaya dayalı bir federasyonun, Kıbrıs’ta şartlarını ortadan kaldıran en önemli olgusal unsur, gerçekliktir.”

Özersay, “mevcut şartlarda paylaşmaya dayalı bir ortaklık olan federal ortaklığı kurmak mümkün değil” sözlerinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirterek, “Federasyon kötü bir model değildir. Ama federasyonun kurulabilmesi ve yaşatılabilmesi için birtakım şartlara, unsurlara ihtiyaç vardır ki onlar bugün Kıbrıs’ta mevcut değildir.” görüşünü dile getirdi.

Bu nedenle federal ortaklık modelinin sorgulanması gerektiğine dikkati çeken Özersay, artık Kıbrıs’ta paradigma değişikliğinin masaya konması gerektiğini söyledi.

Ya şartların değiştirilip federal ortaklığın mümkün kılınması ya da bugünün şartlarına uyan bir ortaklık modelinin masaya konulması gerektiğini vurgulayan Özersay, bugünkü şartların eldeki kozların ortaya konulmasıyla ve uluslararası aktörlerin mevcut şartların değiştirilmesi konusunda bir irade ortaya koyması ile değiştirilebileceğinin altını çizdi.

Uluslararası aktörlerin mevcut şartların değiştirilmesi konusunda bir irade ortaya koyması halinde yapılacak şeylerin belli olduğunu anlatan Özersay, uluslararası toplumun “Kıbrıs Cumhuriyeti yoktur, yasal hükümeti yoktur” şeklinde bir tutum alması halinde Kıbrıs’ta federal ortaklığın şartlarının oluşmaya başlayacağını ifade etti.

Özersay, Kıbrıs Rum tarafının Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin, AB’nin temel şartlarından biri olan “temsili hükümete sahip olma” kriterini taşımadığı yönünde sorgulandığı zaman da federal ortaklık için şartların değişmeye başlayacağına dikkati çekti.

Kudret Özersay, uluslararası aktörlerin doğal gaz konusunda da bundan sonra Rum tarafına müsamaha göstermeyeceğini açıklaması halinde de Kıbrıs’ta paylaşmaya dayalı bir federal ortaklıktan bahsedilebileceğini anlattı.

Özersay, “BM belirli bir aşamada, her altı ayda bir yaptığı gibi yapmayıp, durup, ‘BM Barış Gücü’nün görev süresi artık Kıbrıs’ta sona ermiştir, bundan sonrası yoktur, biz buradan çekiliyoruz’ dese bu bir kozdur, dengeleri değiştirecek adım olur.” diye konuştu.

Kıbrıs’ta federal ortaklığın şartlarının malum olduğunu belirten Özersay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ya bu şartların değiştirilmesi için birlikte bir şeyler yapmamız gerekir ve Kıbrıslı Rumların o federal ortaklığa hazır hale geleceği bir şeyler yapmak gerekir ki onun tam tersi gelişmeler yaşanıyor şu anda ya da ‘Şartlar budur kardeşim beğenirseniz’ diyorlarsa, o zaman ‘Bu şartlara göre müzakere edilecek olan ortaklık, başka tür bir ortaklıktır’ dememizin zamanı gelmiştir.”

Geçen 50 yıllık süre zarfında zaman zaman federal ortaklık dışında ortaklık modellerinin, çözümü geciktirmek ya da çözüm karşıtlığı bağlamında gündeme getirildiğini söyleyen Özersay, “Bugün geldiğimiz noktada, federal ortaklığın dışındaki ortaklık modelleri, tam da çözümü ileriye taşımak ve çözümü elde etmek için ortaya konması gereken gelişmelerdir.” dedi.

Bakan Özersay, bugünkü şartlarda sırf çözüm olsun diye federal ortaklık dışında başka ortaklık modellerinin masaya konulabilmesi gerektiğini dile getirdi.