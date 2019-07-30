Ayia Napa’da toplu tecavüze uğradığını iddia eden 19 yaşındaki İngiliz turist tutuklandı Güney Kıbrıs'ın ünlü eğlence merkezi Ayia Napa'da 12 İsrailli turist gencin tecavüzüne uğradığını öne süren 19 yaşındaki İngiliz turist kızın sorgusunda gençlerle kendi isteği ile birlikte olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Ayia Napa’da geçtiğimiz hafta 12 İsrailli genç tarafından toplu tecavüze uğradığına ilişkin polise yalan beyanda bulunan 19 yaşındaki İngiliz turist dün sözde Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Rum haber kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İngiliz turistin “polise yalan beyanda bulunma” suçundan davası görüşülmeye başlandı. Dün İngiliz turistin aleyhinde getirilen davanın bugün saat 10.00’da kaldığı yerden devam edeceği bildirildi.

Öte yandan İngiliz turistin bir kız arkadaşının İsrail medyasına “Evet arkadaşım İsrailli gençlerin üçüyle kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdi ama onlar bu ilişkiyi kameraya kaydetti. Ortada bir tecavüz olmasa bile birini rızası olmadan kameraya almak ve daha sonra da o kaydı sosyal medyaya yüklemek doğru değil.

Arkadaşımın canını yaktılar, ona zarar verdiler” dediği ifade edildi. İsrailli gençlerin avukatlarının ise haklarını almak için davalarını devam ettirecekleri ve mahkemeden 60 bin Euro tazminat talep edecekleri bildirildi.