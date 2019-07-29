Yunanistan’ın yeni lideri Miçotakis bugün Kıbrıs’a gidiyor

2 hours önce
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Yunanistan’ın yeni başbakanı Kiriakos Miçotakis bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimini ziyaret edecek.

Ekathimerini’nin aktardığına göre Miçotakis ziyaretinde GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek. Miçotakis’in ve Anastasiadis’in bu görüşmede Türkiye ile adanın etrafındaki doğal kaynakların kullanımı konusundaki anlaşmazlığın ele alınması bekleniyor.

HaberTürk’ün aktardığına göre Miçotakis ile birlikte bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne gerçekleştirecekleri ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’ye net bir mesaj verilmesi gerektiğini ve Rum Yönetimi’nin egemenlik haklarının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

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