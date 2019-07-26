Lease arabayla KKTC’ye gidenler gümrüğe takılabilir

Kredili yani lease araç sahipleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine araçları ile giderken gümrüğe takılabilir.

Birleşik Krallık’ta ikamet eden ve burada krediyle araç satın alan kişilerin araçlarıyla KKTC’ye girebilmek için izin belgesi alması gerekiyor.

Yaz ayalarının gelmesi ve okulların kapanması beraber Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’a arabalarıyla giden kişilerin sayısı arttı.

Son yıllarda oldukça popüler olmaya başlayan kredili araç sahiplerinin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Özellikle Avrupa Birliği sınırları içerisinde lease araçlarını rahatlıkla kullan araç sahipleri AB sınırları dışına çıkınca gümrük sorunları yaşayabiliyor. Sorun yaşanan ülkelerden biri ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

KKTC ve İngiliz resmi yetkililerinin ortak aldığı karara göre Britanya’dan alınan kredili (lease) araçların Kuzey Kıbrıs’a giriş yapabilmeleri için kredili aracı satan firmadan izin belgesi alması gerekiyor.

Kredili araç sahiplerinin KKTC gümrüklerinden sorun yaşamadan ülkeye girebilmeleri için lease firmasından aracın yurtdışına çıkışına izin verildiğine dair bir belgenin alınması şart.

TATİLİNİZ KÖTÜ BAŞLAMASIN

Yola çıkmadan önce lease firmasından alınacak izin belgesi ile araç sahipleri KKTC’ye rahatlıkla ve hızlıca giriş yapabiliyor.

Söz konusu izin belgesini almayanların KKTC gümrüklerinden ülkeye girişine izin verilmiyor. İzin belgesi olmayan araçlar, izin belgesi gelinceye kadar gümrükte bekliyor.

Gümrükte tutulan araçların ülkeye girmesi için gümrük yetkililerinin vereceği eposta adresine lease firmasından izin belgesinin gönderilmesi halinde ise aracın ülkeye girişine izin veriliyor.

İki ülke arasındaki resmi yazışma ise hem saat farkı hem de hali hazırda KKTC uygulanan yaz dönemi mesai saatleri nedeniyle uzayabiliyor; bu ise araçların gümrüklerde daha uzun beklemesine sebep oluyor.