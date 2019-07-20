KKTC ile TC arasinda protokol imzalandı

2016-2018 yıllarını kapsayan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın hitam bulmasını müteakip 2019 yılı içerisinde Türkiye’nin KKTC’ye sunacağı mali destek için hukuki zemin teşkil edecek protokol bugün imzalandı. Anlaşmanın imzalanması ile birlikte ilk dilimde Türkiye’den KKTC’ye 750 milyon TL kaynak aktarımı gerçekleştirilecek.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın imzaladığı protokol altyapı yatırımları, reel sektör destekleri ve savunma giderleri için hibe yardımların önünü açıyor.Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC kamu bütçesi açığına yapacağı destek miktarı ve reform destekleme ödeneğinin kullanılabilmesi için hayata geçirilmesi gereken reformlar da protokol metninde yer alıyor. Protokole ilişkin detayların kısa süre içerisinde kamuoyuyla da paylaşılması bekleniyor.

Başbakan Ersin Tatar, KKTC devletinin, Kıbrıs Türk halkıyla birlikte direnen Türk ulusunun, Türk milletinin yarattığı başarı olduğunu vurgulayarak, “KKTC devleti her zaman TC ile güçlenmeye devam edecektir” dedi. Başbakan Tatar, KKTC’nin yoluna anlamlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, “Somut işbirliği anlamında bugün itibarıyla 750 Milyon TL’lik bir kaynak aktarımı ile ilgili ilk dilimi serbest bırakıyoruz” dedi. Oktay, aktarılan kaynağın devam eden bir çok yatırım ve hizmetin hızlandırılması adına can suyu olacağını, ivme kazandıracağını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Oktay’a TBMM heyeti ile konuk bakan ve diğer yetkililer, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti. Görüşmede, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da hazır bulundu.