KKTC Nüfus Kayıt Dairesinden: ”kimlik kartları açıklaması”

KKTC Nüfus Kayıt Dairesi, kamuoyundaki iddialara açıklık getirerek, “çipsiz” KKTC kimlik kartlarının geçerliliğini koruduğunu açıkladı.Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “KKTC eski ‘çipsiz’ ve yeni ‘çipli’ kimlik kartlarının her ikisi de yıpranmış, kırık veya parçası eksik olmadığı, yazıları okunabilir ve üzerindeki fotoğraf net görünebilir olduğu sürece geçerliliğini korumaktadır.” denildi.Her yıl tatil ayları olan haziran, temmuz ve ağustosta yaşanan yoğunluktan farklı olarak Nüfus Kayıt Dairesinde bu yanlış algılamanın da etkisiyle ciddi bir yoğunluk yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, “Vatandaşlarımız seyahat ederken kullanım süresi dolmayan ‘çipli’ veya ‘çipsiz’ KKTC kimlik kartlarının sağlam olması yeterlidir” denildi.Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti muhaceret kurallarına göre de, vatandaşlarımız seyahat ederken gerek kullanacakları eski “çipsiz” veya yeni “çipli” KKTC kimlik kartları yıpranmış, kırık veya parçası eksik olmadığı, yazıları okunabilir ve üzerindeki fotoğraf net görünebilir olduğu sürece resmi olarak geçerliğini korumaktadır” ifadelerine yer verildi.