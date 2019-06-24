Ada’dan gelen inşaat ve emlak firmaları 2. Kıbrıs Kültür ve Sanat Festivaline katıldı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde faaliyet gösteren inşaat ve emlak firmaları Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) öncülüğünde 2. Kıbrıs Kültür ve Sanat Festivaline katıldı.

Ada’nın önde gelen bazı inşaat ve emlak firmaları Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) öncülüğünde Londra’da temsil ediliyor. Geçen Pazar günü Kuzey Londra’nın Edmonton bölgesinde gerçekleşen 2. Kıbrıs Kültür ve Sanat Festivalinde stantlar açan firmalar, projeleri hakkında festivale katılan insanları bilgilendirip, bir birinden güzel yapıtlarını beğeniye çıkardı.

“BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRMELİYİZ”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, festivalin önemine vurgu yaparak, “Kıbrıs dışında yaşayan insanlarımızla bağlarımızı yeniden güçlendirmemiz gerekir. Bu festivale bu nedenle katıldık. Burada bir şey almak veya bir şey satmak derdinde değiliz, birbirimize sahip çıkmak derdindeyiz.” dedi.

1 KURUM 9 FİRMA İLE KATILIM

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği öncülüğünde 9 inşaat ve emlak firması Londra’ya geldi. Ada’nın önde gelen firmaları şöyle: AKOL Group, Dörter Construction, Döveç Group, Halken İnşaat, Northern Land Construction, Noyanlar Group, Omağ Development, Vision Group ve White Lotus Development.

Kuzey Kıbrıs’tan gelen firmalar, bu hafta sonu da binlerce kişi ile buluşacak. Kuzey Londra’nın Enfield bölgesinde 3.’sü gerçekleşecek olan Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne de katılacak olan KTİMB ve firmalar, toplum üyelerimizle bir araya gelecek.

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FESTİVALE KATILIM YOĞUNDU

İkincisi düzenlenen festivalde, Ziynet Sali, Serel Yareli, Kelebekler Müzik Grubu, Major Band, Şifa, Kıbıs Dörtlüsü, Mehmet Raif ve Ata Kaya gibi sanatçılar sahne aldı. Festivalde ayrıca Kıbrıs’tan getirtilen Gençsad folklor ekibi, Londra’da Kıbrıs Türk Sanatı’nı yaşatan ve birçok başarılı oyunu sahneye taşıyan Osman Balıkçıoğlu da sahne alarak hünerlerini gösterdiler.

Binlerce kişinin katıldığı festivalde toplum temsilcilerimiz ve toplumumuzdan maddi manevi desteklerini esirgemeyen pek çok kurum ve firma stantlar açarak yerlerini aldı. Etkinliğin koordinatörü Nafiya Horozoğlu tam not alırken, özel olarak davet ettiği KKTC eski Devlet Bakanı Serdar Denktaş’ın Kıbrıs yöresine ait bir şarkıyı seslendirmesi beğeni topladı. Öğle saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona eren festivale katılanlar doyasıya eğlendi.

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