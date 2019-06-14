Kuzey ve Güney Kıbrıs, ‘suçlu takası’ yaptı

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, sosyal medya hesabından Güney Kıbrıs ile “suçlu takasının” yapıldığını duyurdu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Güney Kıbrıs ile “suçlu iadesi” yapıldığını aktardı.

Özersay, “Uzun süredir BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafıyla yürütmekte olduğumuz diyalog sonucunda sanatçı Hasan Işık Özgöçmen cinayeti zanlısı Pakistan Uyruklu şahsı BM aracılığıyla Rum tarafından teslim aldık” dedi.

Diğer yandan da Rum tarafında cinayet işleyen ve KKTC’de tutuklu bulunan Gürcistan vatandaşı zanlının Rum tarafına teslim edildiğini de aktardı.

Özersay’ın açıklaması şu şekilde:

“Uzun süredir BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafıyla yürütmekte olduğumuz diyalog sonucunda bugün itibariyle sanatçı Hasan Işık Özgöçmen cinayeti zanlısı Pakistan Uyruklu şahsı az önce BM aracılığıyla Rum tarafından teslim aldık. Aynı zamanda Rum tarafında işlenmiş olan bir cinayetin zanlısı olan Gürcistan vatandaşı şahısları da yine az önce BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına teslim ettik.

Bu pratik bir düzenleme olarak iki taraf arasında diyalog yoluyla işbirliği yapılmasını mümkün kılmış olan bir gelişmedir. Bu adanın hangi tarafında işlenmiş olursa olsun suçların cezasız kalmaması adına bunu önemsiyoruz. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”