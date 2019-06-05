KKTC’de yaşayan minik Seval, tedavisi için ‘maddi yardım’ bekliyor

Annesi ve ablasıyla birlikte Güzelyurt’ta üç yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucunda yürüme ve konuşma yetisini kaybeden minik Seval, tedavisine devam edebilmek için kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Minik Seval’in annesi Sitem Genç, yardımsever vatandaşlara çağrı yaptı:

TEDAVİNİN DEVAMI İÇİN DESTEK ŞART…

Annesi ve ablasıyla birlikte üç yıl önce KKTC’de geçirdiği trafik kazası sonucunda yürüme ve konuşma yetisini kaybeden minik Seval, Ankara’da gördüğü tedavinin ardından kısmen de olsa bu yetilerini geri kazanmaya başladı. Ancak Seval’in konuşma ve yürüme yetisini tamamen geri kazanması için tedavisinin devam etmesi gerekiyor. Ailenin maddi durumu ise artık bu tedavi masraflarını karşılayamayacak durumda.

Henüz 3 buçuk yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Seval Genç, Ankara’da gördüğü tedavinin ardından kısmen de olsa bu yetilerini geri kazanmaya başladı. Minik Seval’in konuşma ve yürüme yetisini tamamen geri kazanması için tedavisinin devam etmesi gerekiyor. Ancak ailenin ekonomik durumu Küçük Seval’in tedavi masraflarını karşılamaya müsait değil. Genç ailesi, 6 buçuk yaşındaki Seval için kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Minik Seval’e yardım etmek isteyenler “Ziraat Bankası TR 360001 0008 6250 4436 8850 06 SETTAR SEVAL GENÇ” numaralı hesaba bağışta bulunabilir veya 0542 850 40 24 numaralı telefondan aileye ulaşabilir.

KIBRIS Gazetesi’ne konuşan minik Seval’in annesi Sitem Genç, kızının durumu ve yaşadıkları süreç hakkında bilgi verdi:

“3 yıl önce trafik kazası geçirdik” Sitem Genç, Minik Seval’in şu an evine gelen özel öğretmenle okuma ve yazma çalışmalarına başladığını anlattı ve şu şekilde konuştu: “3 yıl önce geçirdiğimiz trafik kazasında ben ve kızım Seval yaralandık. İkimizde 1 ay hastanede kaldık. Benim vücudumda bacaklarımda kırıklar vardı. Kızımın durumunu hastaneden eve gelince öğrendim. Sinir krizleri geçirdim. Büyük kızımın anlattığına göre; kaza anında koltuklara tutunmuşlar ancak daha sonra Seval bırakmış ve onu boynu katı bir şekilde bulmuşlar. Beyin kanaması geçirmiş ve konuşma ile yürüme yetisini kaybetmişti. Doktorlar ‘hayatı boyunca göz kapakları kıpırdamayacak, mimiği olmayacak, konuşamayacak’ gibi şeyler söylediler.

Ben de 6 ay hiç yürümedim. Ayağa kalkar kalkmaz Ankara’ya gittik. Kızım orada bir mucizeyle yürümeye ve konuşmaya başladı. Sol tarafında beyin olmamasına rağmen okuma ve yazmaya başladı. Kısa sürede daha da iyiye gideceğine inanıyorum.”

“MADDİ GÜCÜMÜZ YETMİYOR”

Seval Genç, Ankara’da tedavi için gittikleri merkezin çok pahalı olduğunu söyledi ve “Artık tükendik. Üç yıldır kendi imkânlarımızla elimizden geleni yaptık. 8 etap tedavi için 350 bin TL civarında bir para ödedik” diyerek isyan etti. Evde bir tek eşinin çalıştığını kaydeden anne Genç, “koleje hazırlanan bir kızım daha var. Maddi manevi tükenmiş durumdayız. Haziran ayında yeniden tedaviye gitmemiz gerekiyor. Bunun için ilk kez bir yardım kampanyası başlatmak zorunda kaldık. Katkı koyan herkese teşekkür ederiz. Kızımın sağlığına kavuşması için her şeyi yapmaya hazırım. Kızımı bırakmayacağım. Minik Seval’a yardım etmek isteyenler, Ziraat Bankası TR 360001 0008 6250 4436 8850 06 SETTAR SEVAL GENÇ numaralı hesaba bağışta bulunabilir veya 0542 850 40 24 ulaşım sağlayabilir” dedi.