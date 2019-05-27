Kızılyürek Avrupa Parlamentosu’nda

Resmi olmayan sonuçlara göre Kıbrıslı Türklerin de aralarında bulunduğu 72 adayın yarıştığı AP seçiminde iddialı isim Niyazi Kızılyürek Avrupa Parlamentosu’ndaki 6 sandalyeden birinin sahibi oldu.

Kıbrıslı Türklerin % 6,93’ünün oy kullandığı seçimde, toplam katılım oranı %42,8. Seçmen listesine kayıtlı Kıbrıslı Türkler’in 5.604’ü oy kullanırken, 286.602 Kıbrıslı Rum sandık başına giderek oy kullandı.

AP seçimlerine AKEL’den Niyazi Kızılyürek’in dışında, Yasemin Hareketi’nden İbrahim Aziz, Öz Karahan, Leyla Kıralp, Şener Levent, Zeki Beşiktepeli ve Faize Özdemirciler; Kıbrıs Türk Sosyalist Partisi’nden Mehmet Birinci ve Kazım Halit de AP seçimine giren Kıbrıslı Türk adaylardandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre AP’ye girmeye hak kazananlar:

DİSİ

Lefteris Hristoforu

Lukas Furlas

AKEL

Niyazi Kızılyürek

Yorgos Yorgiou

DİKO

Kostas Mavridis

EDEK

Dimitris PapadakisDimitris Papadakis