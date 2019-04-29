Güney Kıbrıs’taki seri cinayet soruşturmasına İngiliz Polisi’nden destek

7 saat önce
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Güney Kıbrıs’ta seri cinayetler işlediğini itiraf eden 35 yaşındaki Nikos Metaksas’la ilgili soruşturmaya İngiltere’nin polis teşkilatı Scotland Yard’dan 6 kişilik uzman ekip takviye geldi.

Rum basını kaynaklı haberlere göre, 5 kişiden oluşan İngiliz ekibinde 1 patolog ve 1 kriminal psikoloğun yanı sıra seri cinayet, ciddi suçlar ve komplike olaylar konusunda uzmanlar yer alıyor.

İngiliz ekibin özellikle zanlının sorgusunda ve devam eden soruşturmada Rum polisine yardımcı olması öngörülüyor.

Bu arada zanlının öldürdüğünü itiraf ettiği kişilerle ilgili araştırma ve soruşturması devam ediyor. “Mitsero” madenindeki gölde tespit edilen ikinci bavula ilişkin çalışmalar sürüyor.

Gölde dün bavul içinde bulunan cesetle birlikte, zanlının öldürdüğünü itiraf ettiği 7 kişiden 4’ü bulunmuş oldu.

Öte yandan, Rum haber kaynaklarına göre, seri katil, kurbanları arasındaki iki çocuğu “arkada tanık bırakmamak için” öldürdüğünü itiraf etti.

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