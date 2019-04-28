Kıbrıs’ta 1 Mayıs krizi: Külahımıza anlatırsın

3 saat önce
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Zeki Çeler

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Emek ve Dayanışma Günü öncesi sektör temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, “1 Mayıs’ta, zaruri olanlar hariç, tüm gün tüm iş yerlerinin kapalı olmasını istiyoruz” dedi. Bunun üzerine bir süpermarketin sosyal medya hesabından 1 Mayıs’ta çalışanlara 2 katı ücret ödenerek, açık olunacağı mesajı yayımlandı.

Market sahibine sosyal medyadan tepki gösteren Çeler, ‘Sen önce kayıt dışı işçi çalıştırmaktan yediğin cezaları öde. Asgari ücret altında verdiğin maaşları düzelt, gerisini sonra külahımıza anlatırsın’ dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Kıbrıs’ta kriz çıktı… KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi sektör temsilcileriyle bir araya gelip, basın toplantısı düzenledi.
Çeler, 1 Mayıs’ta tüm işçilerin çalışmaması gerektiğini dile getirerek, “Umarım bu, dalga tüm sektörlere de yansır. 1 Mayıs’ta, zaruri olanlar hariç, tüm gün tüm iş yerlerinin kapalı olmasını istiyoruz. Bu yıl artan müfettiş sayımızla birlikte tüm iş yerleri 1 Mayıs’ta denetlenecek” diye konuştu.
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