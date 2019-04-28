KKTC’de ölü yunus karaya vurdu

Çatalköy’de bir koya ölü yunus balığı vurdu. Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2.6 metre uzunluğunda, yaklaşık 250 kilo ağırlığında ve ilk belirlemelere göre harici bir yarası bulunmayan yunusun yapılan otopsisinde erkek bir birey olduğu belirlendi.

Taşkent Doğa Parkı’nın açıklaması şöyle:

“Midesinde aşırı derecede parazit ve plastik misina ağı tespit edilen hayvandan ileri tetkikler için çeşitli organlarından ve vücudundan doku örnekleri alındı.

Yunusu görür görmez 1190 Yaban Hayat Destek Hattını arayan, ayrıca hayvanın sahilden aracımıza taşınması için büyük yardımda bulunan Barış Plajındaki görevli asker arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.”