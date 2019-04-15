Araplara satılan Kıbrıslı Türk Şadiye Şerif’in akrabaları aranıyor

Araplara satılan Kıbrıslı Türk Şadiye Ahmed Mustafa Şerif’in torunu büyükannesinin Kıbrıs’taki akrabalarını arıyor. 1935’de Filistin’e gönderildiği bilinen Şadiye Ahmed Mustafa Şerif’in torunu Awad Khalil Darfi sosyal medya platformları aracılığı ile büyükannesinin Kıbrıs’ta yaşayan akrabalarının bulunmasını istiyor.

Girne Postası’nın haberine göre, Şadiye Şerif’in Filistin’deki torunu Awad Khalil Darfi’nin verdiği bilgilere göre, Limasol’da yaşayan Kıbrıslı Türk Şadiye Şerif, 1935 yılında Larnaka Havaalanı’ndan ülkeden ayrıldı ve 1935 yılında Filistin’de Fayek Mohammed al-Zubdah adlı kişiyle evlendirildi.

Aslen Limasol’da yaşayan Şadiye Şerif’in Kıbrıs’ta yaşayan akrabaları hakkında annesinin isminin Roda, kardeşlerinin isminin Münir ve Meryem, yeğeninin isminin ise Mustafa Yılmaz olduğu verilen bilgiler arasında…

Sosyal medya aracılığı ile sesini duyuran Şadiye Şerif’in torunu Awad Khalil Darfi, büyükannesinin akrabalarının bulunması için yardım çağrısında bulundu…