KKTC Başbakanı Erhürman, Londra’ya geliyor

2 saat önce
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KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, temaslarda bulunmak üzere Londra’ya ziyaret gerçekleştirecek.

Erhürman, gerçekleştireceği ziyaretler kapsamında 7 Mart 2019 Perşembe akşamı, saat 19.00’da Grand Palace Banqueting Suite’de (242 High Road, Wood Green, London N22 8JX)  halkla bir araya gelecek.

Anılan halkla buluşma etkinliği programında; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’in yapacağı kısa sunumların ardından Başbakan Tufan Erhürman’ın konuşması ve soru-cevap bölümü yer alacak.

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