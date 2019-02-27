BM’den Akıncı-Anastasiadis görüşmesine ilişkin açıklama

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyon Ofisi, KKTC lideri Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs müzakerelerinde güven yaratıcı önlemler kapsamında elektrik temini, mayın temizleme, sanat eserlerinin iadesi gibi konularda adım atma kararı aldığını açıkladı.

İyi Niyet Misyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, KKTC lideri Akıncı ile Rum lider Anastasiadis arasındaki görüşmenin yapıcı bir ortamda gerçekleştiği belirtildi.

Anastasiadis’in Akıncı’ya olası federal yapıda bir çözümde kurucu devletlerin yetkilerinin genişletilmesi konusundaki düşüncelerini aktardığı ve konuyla ilgili temel prensiplerin derinlemesine görüşüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Kıbrıs’taki tüm halkların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla, iki toplumlu teknik komitelerin daha yoğun çalışmalar yürütmesi konusunda karar alındığı bildirildi. Tarafların, Güney ve Kuzey Kıbrıs’taki mobil telefon operatörlerinin hizmetlerinin, Avrupa’daki bir merkez üzerinden her iki tarafta da kullanılabilmesi ve taraflar arasındaki iletişimin kolaylaştırılabilmesi için adım atılması kararı aldığı belirtilerek, “Liderler, taraflar arasında ‘geçici süreliğine elektrik temini’ içeren 2015’teki anlaşmanın, iki taraftaki elektrik şebekelerinin kısıtlama olmadan sürekli olarak birbirine bağlı kalması’ şeklinde düzenlenmesi ve ihtiyaç duyulduğu durumlarda elektrik transferinin sağlanmasına devam edilmesi konusunda da anlaştı.” ifadesine yer verildi.

Liderlerin ayrıca, mayınsız bir Kıbrıs çabaları çerçevesinde, her iki tarafta mayın bulunduğuna inanılan 9 bölgede mayın temizleme çalışması yürütülmesi için de anlaştığının kaydedildiği açıklamada, “Liderler, iyi niyet göstergesi olarak 1974’ten itibaren Kıbrıs Türk tarafının koruması altında olan Kıbrıslı Rum artistlere ait resimlerin iade edilmesi konusunda Kıbrıs Türk tarafının kararını; Anastasiadis’in ise Akıncı’ya, Rum kanalının arşivlerinde bulunan, Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarının teslim edilmesi yönündeki Kıbrıs Rum kesiminin kararını iletti.” ifadesi kullanıldı.