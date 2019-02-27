Kıbrıs’ta ayrelli kaçakcılığı pahalıya mal oldu

İki Kıbrıslı Türk’ün Metehan (Ayios Demetios) geçiş noktasında, Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine çok miktarda “Ayrelli” (Kuşkonmaz) geçirmeye çalışırken Kıbrıs Cumhuriyeti gümrük memurları tarafından yakalanması haberi Rum basınında da yer aldı.

Alithia gazetesi, “Ayrelli Yüklü Araç” başlığı altında verdiği haberinde, Kıbrıslı Türk bir çifte ait aracın dün Metehan geçiş noktasından Kıbrıs’ın güneyine geçmek isterken Kıbrıs Cumhuriyeti gümrük memurları tarafından durdurulduğunu ve araçta 435 bağ Ayrelli bitkisinin ele geçirildiğini yazdı.

Haberde, Kıbrıslı Türklerin toplamda 600 Euro para cezası ödedikleri, Ayrellilere ise el konulduğu vurgulandı.

Diğer gazeteler ise haberi şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “435 Bağ Ayrelli Yüklü Geldiler”.

Haravgi: “Ayrellilere El Kondu”.