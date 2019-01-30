İngiltere’de kaybedilen hellim ticari markası Avrupa’da da tehlikede

5 saat önce
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Rum Yönetimi’nin Hellim ticari markasını İngiltere’de kaybetmesinden sonra şimdi de Avrupa’daki ticari marka sahipliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu haber verildi.

Haravgi’nin haberine göre, Aleksandros Yordanus isimli Avrupa’da yaşayan bir Rum, İngiltere’de faaliyet gösteren John and Pascali isimli Rum şirketin yolundan giderek, Rum Yönetimi’nin 1999’dan beri Rum tarafı adına tescilli olan Avrupa ticari markası “Halloumi 1082965” sildirmek için “Avrupa Birliği Fikri Haklar Ofisi”ne (EUIPO) başvurdu.

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