UBP Genel Sekreteri Taçoy: “Size söz vermek için gelmedim”

KKTC Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Milletvekilli Hasan Taçoy, 9 Ocak Çarşamba akşamı Londra’da düzenlenen oturuma konuşmacı olarak katıldı.

Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde gerçekleşen oturuma yoğun bir ilgi vardı ve yaklaşık 100 kişi katıldı.

UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Londra’daki Kıbrıslı Türk toplumun sorunlarını dinleyip Kıbrıs’taki gündemi değerlendirdi.

9 Ocak Çarşamba akşamı düzenlenen oturuma KKTC Londra Eğitim Ateşesi Gülgün Özçelik, KKTC Londra Temsilciliği’nden Siyasi İşlerden Sorumlu Sekreter Dilşat Şenol, sivil toplum örgütlerin yöneticileri, belediye meclis üyeleri, toplum üyeleri ve gençler katıldı.

Taçoy, “Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkler birlik ve beraberlik içinde güçlü bir diaspora oluşturmalı. Elimizdeki gücü paylaşalım. Lobicilik potansiyelini değerlendirelim ve geleceğimize sahip çıkalım” dedi.

Toplumdaki gençlerin kazanılması gerektiğinin altını çizen Taçoy, KKTC ve İngiltere arası bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Taçoy, İngiltere’deki Kıbrıslı Türk toplumun 300 bine yaklaşan nüfusuyla ciddi bir güç olduğuna değinerek, diasporanın birlik ve beraberlik içinde gücünü sergilemesinin Kuzey Kıbrıs’ın elini güçlendireceğini belirtti.

SAHİP ÇIKMAK BİZİM GÖREVİMİZ

İngiltere Parlamentosunda bulunan Lordlar Kamarası’nda üyeleri ile görüşme gerçekleştirdiğini belirten Taçoy, Tottenham Park Mezarlık hakkında konuştuklarını söyledi.

Türk ve Kıbrıs Türk toplumu olmak üzere hayatını kaybeden Müslümanların yoğun olarak defnedildiği Tottenham Park Mezarlığı’nda insan kemikleri bulunmaya devam ederken, Taçoy “Bu çerçevede, bizi derinden üzen Tottenham Park Mezarlığı’nda yaşanmakta olan sıkıntılı durumun giderilebilmesi için neler yapılabileceği konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Sonuçta bizim orada bağlarımız var, sahip çıkmak bizim görevimiz” ifadesini kullandı.

“ASİMİLASYONA KARŞI EĞİTİM ÖNEMLİ”

Taçoy, özellikle Londra ziyaretinde gözlemlemeye çalıştığı birçok konu olduğunun ve Kıbrıs’tan buraya gelen öğretmenlerle ve farklı kesimlerde bulunan toplum üyeleri, gençler ve iş insanları ile sohbet ettiğini söyledi.

Taçoy, Özellikle yurtdışında asimilasyona karşı eğitimin önemli olduğunu anlatarak, Kuzey Kıbrıs’tan İngiltere’ye öğretmenlerin atanması yerine, uyum sorunu olmayan toplum içinden yetiştirilmesi ve finansının sağlaması daha uygun olabileceğini vurguladı.

“BAŞTA GELEN SORUNLARDAN BİRİ ASKERLİK“

Taçoy, Londra ziyaretinde İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türk toplumun sorunlarını tespit etmek istediğine değinerek, gençlerin en başta gelen sorunlarından birinin askerlik olduğunu söyledi. Buna ilişkin olarak “bu sorunları tespit edip hep birlikte çözüm üretmeliyiz” dedi.

“SÖZ VERMEK İÇİN GELMEDİM”

Taçoy “Burada yaşayan insanlarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hala daha birçok şeyi beklemektedir. İngiltere’deki vatandaşlarımız haliyle KKTC’yi kendine vatan olarak görmektedir. Dolayısıyla, iç meseleler, askerlik, toprak ve Kıbrıs sorunu hakkında birçok soru sorup yanıt bulma yoluna girebilir ve öncelikli beklentileri olabilir. Ben buraya söz vermek için gelmedim. Bağlarımızı nasıl güçlendirebiliriz diyerek buradayım. KKTC burada yaşayan insanlara oldukça değer veriyor ve burada sizlerden birlik ve dayanışma bekliyor.

Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkler, birlik ve beraberlik içinde güçlü bir diaspora oluşturmalı. Elimizdeki gücü paylaşalım. Lobicilik potansiyeli değerlendirelim ve geleceğimize sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Taçoy, KKTC’deki siyasetçilerin İngiltere’ye karşı ilgisi arttıkça, buradaki halkın da Kıbrıs’a karşı ilgilisinin arttığını belirtti ve bu çerçevede bir çalışma başlattığını duyurdu.

İngiltere’deki toplumun beklentilerini tespit etmek için, “İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin KKTC’den öncelikli beklentileri nelerdir?” başlıklı kağıtlar bütün katılımcılara dağıtıldı. Katılımcılar tarafından doldurulan bilgiler daha sonra Taçoy tarafından çalışma yapılarak değerlendirilecektir.

GENÇLER ARASINDA KÖPRÜ KURULACAK

İngiltere’de doğup büyüyen gençler ve Kuzey Kıbrıs’taki gençler arasında bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Taçoy, gençleri bir araya getirmek için Nafiya Horozoğlu ile çalışmalar başlatıldığını söyledi.

Nisan ayında düzenlenecek olan gençlik kampında, Londra’dan 20 – 30 gencin de katılacağını ifade eden Taçoy, “Gençler bir araya gelip bir beyin takımı oluşturulacak. Kuzey Kıbrıs’taki gençler ve Londra’daki gençler ilişkilerini değerlendirip birlikte nasıl daha güçlü olabileceği değerlendirilecek. Gençler arasında köprü kurulup bir beyin takımı oluşturulmalı. Gençler bizim geleceğimiz, onların birlikte güçlü bir ses olmaları bizim için çok önemli” ifadesini kullandı.

Taçoy konuşması ardından katılımcılar tarafından sorulan soruları yanıtladı.

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