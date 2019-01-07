Canaltay: İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler bizim için çok önemli

ULUSAL Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’yı ziyaret etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, İngiltere’deki sivil toplum örgütlerinin, bu ülke siyasetinde güçlü olması gerektiğini söyleyerek, bunun için birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

Canaltay, kısa bir ziyaret için geldiği Londra’da birtakım temaslarda bulundu. Temaslar çerçevesinde KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’yı da ziyaret eden Canaltay, temsilcilik çalışmaları hakkında Tuncalı’dan bilgi aldı.

KKTC Londra Temsilciliği’nin önemli bir misyonu olduğuna dikkat çeken Canaltay, “İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler bizim için çok önemli” dedi.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin birlikteliğinin çok önemli olduğunu ve bu yönde yapılmakta olan çalışmaların daha da yoğunlaşması gerektiğinin altını çizen Canaltay, oluşacak olan güç birliğiyle İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin, İngiliz siyasetinde daha etkin bir duruma geleceklerini ifade etti.

İngiltere’de 300 bin Kıbrıslı Türk yaşadığına da dikkat çeken Canaltay, bu gücün İngiliz siyasetinde etkin bir şekilde kullanılamadığını kaydetti.

“SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİMİZ İNGİLİZ SİYASETİNDE GÜÇLÜ OLMALI”

Londra’daki sivil toplum örgütlerinin koordineli bir şekilde çalışması ve yapacakları etkinliklerin birbiriyle çakışmaması için bir koordinasyon komitesi oluşturulabileceğini de kaydeden Canaltay, sivil toplum örgütlerinin bir güç olabilmesi ve İngiliz siyasetinde etkin olabilmeleri için birlikteliğin çok önemli olduğuna ve bu yönde temsilciliğe de büyük görev düştüğüne parmak bastı.

TUNCALI: “SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİYLE SÜREKLİ TEMASTAYIZ”

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı da UBP Milletvekili Canaltay’ın kendilerine yapmış olduğu ziyaretten büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti. Göreve yeni atanmakla birlikte daha önce Londra’da yine ayni görevde olmasının tecrübe açısından önemine dikkat çeken Tuncalı, Londra’daki Kıbrıslı Türk sivil toplum örgütleriyle sürekli temas halinde olduklarını kaydetti. Sivil toplum örgütlerinin birbirleriyle temas ve dayanışmalarının da çok önemli olduğunu ifade eden Tuncalı, bu yönde çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.