Ruşit Ataoğlu’nun cenazesi hala morgda bekliyor

LONDRA’nın Dagenham bölgesindeki A13 otoyolunda meydana gelen feci kazada ters yönden gelen otomobilin başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu her iki sürücü de ölmüştü.

Ruşit Ataoğlu, 31 Aralık pazartesi günü İngiltere’de gerçekleşen feci trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Kaza, 70 yaşındaki kadın sürücünün, otobanda ters yöne girmesi ve o sırada kendisine ait taksiyi kullanan Ataoğlu’na çarpması sonucu gerçekleşti.

Metropolitan sözcüsü, “Polis, 30 Aralık pazar sabahı saat 01.45 sularında, Dagenham’daki A13 otoyolunun Witch’s Hat kavşağında, bir aracın ters yönde seyir halinde olduğu ihbarını aldı. Bundan kısa bir süre sonra da bu aracın karşı istikametten gelen başka bir araç ile çarpıştığı bilgisi geldi” dedi. Kaza ile ilgili görüştüğümüz merhumun eşi Hazan Ataoğlu, eşinin bir arkadaş ziyaretinden dönerken kazaya kurban gittiğini söyledi. Kazaya neden olan ve adı henüz açıklanmayan emekli İngiliz kadının olay yerinde, eşinin de ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda kan kaybından hayatını kaybettiğini ifade eden Ataoğlu, acısının derin, üzüntüsünün sonsuz olduğunu belirtti.

Hazan Ataoğlu, eşinin adli tıp araştırmaları ardından Londra’da kılınacak cenaze namazı ardından Kuzey Kıbrıs’n Avtepe köyünde toprağa verileceğini söyledi.