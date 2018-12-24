Ayia Napa’da öldürülen George’un ailesi adalet savaşı veriyor

KIBRIS’TA öldürülen bir İngiliz’in ailesi hala iki yıldan fazla bir süredir adalet için savaşıyor.

22 yaşındaki George Low, parti başkenti Ayia Napa’daki tatilinin son gecesinde boynunda bıçaklandı. Ancak Kuzey Kıbrıs’a kaçan iki şüpheli, Güney Kıbrıs’a iade edilmedi.

George’un babası Martyn, “ Türkiye’ye onları serbest bırakması için yalvarıyoruz, böylece adil bir şekilde yargılanabilirler” dedi. Anne Helen, “Ölü oğlumuz için masaya bir yer ayıramayacakken, onlar bu Noel’de özgürce dolaşacaklar” dedi.

Dartford, Kent’ten bir emlakçı olan George ve ayrıca 22 yaşındaki arkadaşı Ben Barker, Ağustos 2016’da bıçaklandı. İngilizler ilk önce saldırganlarını ittiler, ancak zanlılar bıçakla geri döndü ve arkalarından bıçakladılar.

Bir BT çalışanı olan Ben, arka arkaya dört kez bıçaklandı ancak hayatta kaldı. George ise hayatını kaybetti.

Kıbrıs Türk ve Rum yönetimi arasında iade anlaşması olmadığı için cinayet zanlıları 42 yaşındaki Sali Ahmet ve 22 yaşındaki Mehmet Akpınar henüz yargılanamadı. Bu durum ise “Kıbrıs’ın tamamı için ulusal utanç” olarak nitelendirildi.