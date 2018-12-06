KKTC’yi sel aldı, 3 kişi hayatını kaybetti

KKTC’de yaşanan yoğun yağış nedeniyle sel baskınları yaşandı. Yağışlar nedeniyle doğal afet yaşanırken, 3 kişi ise hayatını kaybetti.

Şiddetli yağış sonrası birçok otel, ev ve iş yerini su bastı; Girne ile Lefkoşa arasındaki yolda biriken su nedeni ile bir süre trafik akışı sağlanamadı.

KKTC’de iki gündür etkili olan yağış sonrası su baskınları meydana geldi. KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi halka dikkatli olmaları çağrısında bulunarak şu açıklamayı yaptı:

“Sel-su baskını olması halinde evlerinde elektrikli cihaz kullanılmaması, elektrik şalterlerinin derhal kapatılması gerekiyor. Vatandaşların, zorunlu olmadıkça evlerden ayrılmaması, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması; trafiğe çıkılması halinde trafikte araçları ile risk teşkil edebilecek su veya çamur birikintilerine girilmemesi gerekiyor”

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklama ile okulların kötü hava şartları nedeniyle tatil edildiğini duyurdu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi rektörlüğü de; yaptığı açıklamada eğitime bir gün ara verdiklerini bildirdi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Girne, Lapta, Alsancak, Dikmen bölgeleri yağıştan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alırken, KKTC’de bu sabah 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Girne Ciklos bölgesinde bir aracın sele kapılması sonucunda sürüklendiği ve araç içerisindeki kişilerin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz belirlendi.