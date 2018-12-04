Güney Kıbrıs İngiliz üssüne bırakılan mülteciler, May’in onayıyla İngiltere’ye kabul edilecek

5 saat önce
0 113 Bir dakikadan az

Avrupa’ya göç etmek için 1998 yılından bu yana Güney Kıbrıs’ta İngiliz üssünde bulunan mülteci aile, İngiltere Başbakanı May’in onayıyla İngiltere’ye kabul edilecek.

20 yıl önce Sudan’dan İtalya’ya gitmek isteyen ve insan kaçakçıları tarafından Güney Kıbrıs’a bırakılan Sudanlı aile İngiltere Başbakanı Thereas May’in onayıyla ülkeye kabul edilecek.

Askeri üsse sıkışıp kalan ailenin son kararla İngiltere’ye kabul edilmesi Batının mülteci sorununa bakış açısını ortaya koyar nitelikte olduğu kaydediliyor.

İngiltere hükümeti, uluslararası mülteci sözleşmesinde geçen madde gereği kendi egemen taban alanına uzanmadığını savunarak mültecilerin sorumluluğunu sürekli olarak reddediyordu.

Diğer taraftan İngiltere’de Suriyeli mülteci bir ailenin çocuğu gittiği okulda ırkçı ergenler tarafından saldırıya uğramıştı.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

10 saat önce
101

Güney Kıbrıs’ın nüfusu yaşlanıyor

1 gün önce
411

İngiliz vatandaşları seçmen kütüklerinden çıkarılıyor

2 gün önce
184

Erdoğan`dan Kıbrıs konusunda önemli mesaj

3 gün önce
194

İngiltere Kıbrıs Türk Mühendisler Birliği, Tuncalı’yı ziyaret etti

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin