“2 bin 561 kişi ülkeye kabul edilmedi”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ülkeye turist vizesiyle giriş yapanlara yönelik yeni uygulama başlattıklarını açıkladı. Baybars, İçişleri Bakanlığı olarak turist vizelerinin gerekçeli olarak yılda sadece bir kez uzatılması yönünde düzenleme yaptıklarını vurguladı.

BRT’de yayınlanan ‘Birinci Boyut’ isimli programında konuşan Bakan Baybars, turist vizelerinin sorgusuz, sualsiz verilmemesi noktasında olduklarını ve bu kapsamda 2 bin 561 kişinin ülkeye kabul edilmediğini belirtti.

Turist olarak gelen kişilere polis tarafından 20 günlük turist vizesi verildiğini ve sürenin tamamlanmasının ardından ülkeden çıkılması gerektiğini vurgulayan Bakan Baybars, “20 günlük turist vizesinin dolmasının ardından bazı hallerde baş muhaceret memuru gibi polisin de vize süresini uzatma hakkı var. Biz polise sadece bir genelge yayınlayarak poliste yapılacak uzatmaların senede bir kez ve gerekçeli olması yönünde talimat verdik. Çünkü bu sürecin de bazen suistimal edilebilir olduğunu gördük” dedi.

Baybars, genelgenin, ülkede kayıt dışı ile mücadele adına turist olarak gelip makul bir gerekçesi olmadan sürekli 3 aya yakın bir süre vize uzatanların daha sıkı bir denetim altına alınması için yayınlandığını söyledi. (KIBRIS.COM)