Özyiğit: “Okullar, Kıbrıs Türk toplumunun birarada tutulması için zemindir”

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Londra’da bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Londra’da ziyaretler kapsamında 16 Kasım Cuma akşamı, KKTC Londra Temsilciliği’nde basın toplantısı düzenledi.

Londra Temsilciğinde gerçekleşen basın toplantısına, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’e KKTC İlköğretim Dairesi Başkanı İlkşen Varoğlu Atik, Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ve Londra Eğitim Ataşesi Gülgün Özçelik eşlik etti.

KKTC’nin kuruluşunun 35. Yıldönümü için gerçekleştirilen resepsiyona katılan KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Londra Temsilciliği’nde düzenlediği basın toplantısında, çeşitli nedenlerden dolayı İngiltere’ye göç eden soydaşlarının sosyal ve siyasal faaliyetler yürüttüğünü kaydetti. Hükümet olarak, yurt dışındaki soydaşlarını önemsediklerini belirten Özyiğit, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak sadece buradaki Türk dilli okullularında eğitim nasıl yapılıyor veya sorunları tespit etmek için değil de, buradaki soydaşlarının sorunlarını dinlemek ve sorunlara çözüm üretmek için Londra’yı ziyaret ettiğini söyledi.

Bakan Özyiğit, yurt dışında yaşayan Kıbrıs kökenli vatandaşlarının anavatanlarıyla bağlarını koparmamak için mücadele içinde olduklarını ve Türk Dili ve Kültürü Okullarının bu misyonu üstlendiğini belirterek, “Okullar, Kıbrıs Türk toplumunun bir arada tutulması için zemindir” dedi.

Londra’daki örgüt temsilcileri ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özyiğit, Londra’daki yurttaşların, örgütlerin çalışmaları hakkında bilgi almanın, sorunları yerinde gözlemleyip, dinlemenin önemine dikkat çekti.

Londra’da bulunan Eğitim Konsorsiyumun çok önemli bir görev icra ettiğini belirten Özyiğit, Londra Türk Dili ve Kültürü Okullarının da buradaki yurttaşlarımızın, çocuklarımızın ana dilleri olan Türkçeyi en iyi şekilde öğrenip, doğru şekilde kullanabilmelerine olanak sağlamak açısından hayati derecede önemli olduğunu vurguladı.

KKTC’den İngiltere’ye görevlendirilen öğretmenlerin bu açıdan çok önemli bir görev icra ettiklerini belirten Bakan Özyiğit, “Yaptığımız görüşme ve değerlendirmeler sonucunda buraya gelecek öğretmenleri erken zamanda belirleyip zamanında gelmelerini sağlamanın, ayrıca gelmeden önce İngiltere’deki koşullar ve beklentilerle ilgili bilgilendirilmelerinin önemli bir unsur olarak öne çıktığını tespit ettik. Hükümet olarak gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra bu adımları atmanın oldukça yararlı olacağı düşüncesindeyim” diye konuştu.

Londra Türk Dili ve Kültürü Okullarında yaklaşık 3 bin civarında öğrencinin olduğunu kaydeden Özyiğit, İngiltere’deki nüfus göz önüne alındığında düşük olan bu sayının artırılması için çalışma başlatma kararlılığında olduklarını da söyledi.