“Derinya ve Aplıç kapıları açılmaya hazırdır”

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Derinya ve Aplıç kapıları daha önce varılan mutabakata uygun olarak 12 Kasım Pazartesi saat 12:00’de açılmaya hazır hale getirildiğini açıkladı.

5 saat önce
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KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Derinya ve Aplıç kapıları daha önce varılan mutabakata uygun olarak 12 Kasım Pazartesi saat 12:00’de açılmaya hazır hale getirildiğini açıkladı.

Burcu bugün yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Derinya ve Aplıç kapıları ile ilgili Kıbrıs Türk tarafı üzerine düşen her türlü yükümlülüğü yerine getirmiştir.

Derinya kapısı ile ilgili olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs’taki BM yetkilileri ile konuştuğu hususlar çerçevesinde gerekli adımlar atılmış ve tümü bugün tamamlanmıştır.

Pazartesi karşılıklı geçişlerin başlayacağı her iki kapının da Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları için olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Yeni kapılar, her iki topluma da hayırlı olsun”. (HABERKIBRIS.COM)

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