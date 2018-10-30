UBP yeni genel başkanı belirlendi

Hüseyin Özgürgün çekildi, Ersin Tatar genel başkan oldu.

3 saat önce
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ULUSAL Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve hafta sonu yapılan kurultaydaki başkanlık yarışında Ersin Tatar’la birlikte ikinci tura kalan Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, UBP Genel Başkanlığı yarışından çekildiğini açıkladı.

Hüseyin Özgürgün, “UBP Genel Başkanı olarak katıldığım yeni dönem başkanlık yarışında üyelerimizin ortaya koyduğu iradeye saygım gereği kurultayımızın ikinci turuna katılmayı uygun bulmuyorum” dedi.

Özgürgün, parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında, “Bu makamda görev yaptığım beş yıllık süre içerisinde UBP’nin birliği, bütünlüğü ve huzuru için hizmet yemini etmiş birisi olarak bu aşamada kurultayımız ikinci tura taşımada partimizin herhangi bir kazanımı olmayacağı düşüncesindeyim” diyerek, yeni başkan Ersin Tatar’a başarılar diledi.

Özgürgün, UBP Genel Başkanı olarak ilan ettiği Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar’ın ülkede halka hizmet yolunda parti tabanının beklentisi gereği doğrulara bağlı kalarak, “tek başına iktidar yürüyüşünde” atacağı her adımda yanında olacağını kaydetti.

TATAR TEŞEKKÜR ETTİ

Ersin Tatar da, Hüseyin Özgürün’e teşekkür ederek, birlik ve beraberlik için partiyi daha iyi yerlere taşıyacak tüm parti mensuplarına teşekkür etti.

UBP’nin hafta sonu yapılan 21. Olağan Kurultayı’nda başkanlık için dört aday yarışmış ancak hiçbiri üyelerin oylarının salt çoğunluğunu alamamıştı. Kurultayda Ersin Tatar 2 bin 592, Hüseyin Özgürgün 2 bin 5, Faiz Sucuoğlu 1340 ve Sunat Atun 1016 oy almıştı.

 

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