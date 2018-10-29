Kıbrıslı Begüm dünya birincisi oldu

KKTC’de Türk Maarif Koleji (TMK) öğrencisi Begüm Çulluoğlu, dünya genelinde 10 bin okuldan, 15 milyon öğrencinin katıldığı “IGCSE Matematik” sınavından 200 puan üzerinden 200 tam puan alarak, dünya birincisi oldu.

Çulluoğlu’nun başarısı, herkesi gururlandırdı.

Dünya birincisi Begüm Çulluoğlu, 13 Aralık’ta Güney Lefkoşa’da bulunan Pavillion Hall isimli otelde düzenlenecek törende ödülünü alacak.

Begüm Çulluoğlu, bu başarının hem kendisini hem de ailesini çok mutlu ettiğini ifade ederek, Matematik Zümre Başkanlarından İbrahim Aksaray’a ve tüm öğretmenlerine teşekkür etti.

Türk Maarif Koleji Müdürü Fehmi Tokay, 1992 yılından itibaren matematik alanında 10 kez dünya birinciliği kazandıklarını belirterek, TMK’nın matematiğin kalesi olduğunu ifade etti. Tokay, okullarında 10. sınıf öğrencisi olan Begüm Çulluoğlu’nun “IGCSE Matematik” alanında, 200 tam puan alarak dünya birincisi olduğunu vurguladı.

Tokay, Begüm’ün dünyadaki 10 bin okuldan sınava giren 15 milyon öğrenci arasında birinci olarak çok başarılı bir sonuç elde ettiğini ifade ederek, Begüm’ün bundan sonraki safhalarda da başarılarının devam etmesini diledi. Tokay, başta TMK’nın matematik öğretmeni İbrahim Aksaray ve Filiz Dolu olmak üzere emeği geçen tüm hocalara okulu adına çok teşekkür etti.