Cumhurbaşkanı’ndan liderler görüşmesi sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün Rum Lider Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmeden iki nedenden dolayı mutlu döndüğünü söyledi.

Akıncı, bunlardan birincisinin 3 yıldır halka söz verilen Aplıç ve Derinya kapılarının 12 Kasım’da açılacağı müjdesini verdiği için, ayrıca Anastasiadis ile başbaşa görüşerek birbirlerini daha iyi anlama fırsatı buldukları için mutlu olduğunu kaydetti.

Mustafa Akıncı, gerçekleştirilen görüşmenin iki ayaklı olduğunu ve görüşmede ilk kısımda BM Genel Sekereteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar’in da bulunduğunu ve 12 Kasım tarihinde kapıların açılış tarihi olarak tesbit edildiğini söyledi.

Kapıların açılışları için iki liderin de hazır olacağı törensel bir açılışın söz konusu olmadığını da açıklayan Mustafa Akıncı, mobil telefon konusunda o güne kadar bir gelişme olur da anlaşma sözkonusu olursa BM Genel Merkezi’nde bir araya gelinebileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, “Mobil telefon konusu kapılarla birlikte konuştuğumuz bir konu idi ancak, o zamandan bu yana bir türlü uygulamaya konulamayan bir konuydu. Son günlerde bir gelişme oldu ve BM de araya girdi. Olumlu bir gelişme olacak diye düşünüyorum. Çünkü hem Kuzey’den, hem de Güney’den karşılıklı geçişlerde kişiler evleri ile irtibat kuramıyorlar bu kabul edilebilir birşey değil.

Bu konuların dışında Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis ile adanın geleceğini konuşmak istediğini de anımsatarak, “ Sayın Anastasiadis için söylenenler vardı. Federasyon dışında iki devletli bir yapı düşündüğü söyleniyordu. Bugün yine bu konuyu konuştuk. Eğer farklı bir model istiyorsa Sayın Anastasiadis oturup konuşalım istedim. Bana bugün söylediği kendisinin BM parametreleri dışında birşey düşünmediği, ama bu seçenek içinde merkezi yetkilerin şimdikinden daha az yetkili ve kurucu devletlerin daha yetkili olduğu bir durumu düşündüğü idi” dedi.

Akıncı, “Kıbrıs konusunda bugüne kadar geldiği gibi, aynı şekilde bir sürecin parçası olmak niyetinde değiliz. Bunu Anastasiadis’e de söyledik. Böyle ucu açık bir görüşme süreci, yeni sonuçsuz süreçlere kapıyı aralamak demektir. BM raporunda da bir zaman unsurundan bahsedildi. Biz öncelikle bütün bunları 31 Ekim’de ele alacağız BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Lute ile yapılacak görüşmede.” şeklinde konuştu.

İki nedenden dolayı görüşmeden mutlu döndüğünü ifade eden Akıncı, “bugünkü toplantıdan birincisi 3 yıldır söz verdiğimiz 2 kapının açılışının müjdesini vererek döndüğüm için mutluyum. Bunun dışında Rum Lider ile yaptığımız Başbaşa görüşmelerde de bir birimizi daha iyi anlamaya çalışarak bu adanın geleceğine ilişkin kaygılarımızı paylaşma imkanı bulduk. Bu da iyi oldu. Bugünkü görüşme yeni bir müzakere süreci başlatmadı ancak bu, Sayın Lute’un yapacağı görüşmelerle ortaya çıkacaktır” dedi.

Akıncı’nın Lute ile görüşmesi 31 Ekim’de saat 16.00’da gerçekleştirilecek. (HABERKIBRIS)