Kuzeydeki mülkiyet için DEDEKTİF tuttu (!) POLİTİS, Kıbrıslı Rum hak sahibinin, Birleşik Krallık’ta dedektif tutarak, davaya müdahil etmek için kuzeydeki taşınmaz malı üzerinde evi olan İngilizleri ve çok az Alman’ı araştırdığını da yazdı.

POLİTİS, Kıbrıslı Rum hak sahibinin, Birleşik Krallık’ta dedektif tutarak, davaya müdahil etmek için kuzeydeki taşınmaz malı üzerinde evi olan İngilizleri ve çok az Alman’ı araştırdığını da yazdı.

Girne’ye bağlı “Ay.Amvrosios” (Esentepe) bölgesinde, 90 dekarlık arazisi bulunan Kıbrıslı Rum’un, taşınmaz malı üzerine site inşa edildiği gerekçesiyle hem inşaat şirketine hem de ev sahipleri aleyhine dava açtığı iddia edildi.

Politis gazetesi, Esentepe bölgesinde, deniz üzerinden başlayan ve yola kadar giden uçurum üzerinde, dört yıl önce değeri yaklaşık 37 milyon Euro olan, 90 dekarlık arazisi bulunan Kıbrıslı Rum’un, arazisinin, üçte birlik kısmına site inşa edildiği gerekçesiyle yargı yoluna gittiğini yazdı.

Kıbrıslı Rum hak sahibinin, Lefkoşa (Rum) Kaza Mahkemesi’nde gerek inşaat şirketine gerekse tatil evlerinin sahiplerinden biri olan ve İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk aleyhine birkaç ay önce dava açtığını yazan gazete, Kıbrıslı Rum hak sahibinin avukatının açıklamasına dayanarak, dava konusundaki celpnamenin, e-mail yoluyla davalılara iletildiğini belirtti.

Habere göre Rum avukat Nikos Theodoru açıklamasında, “KKTC” makamlarının, Orams davasının kararının ardından, kuzeydeki Kıbrıs Rum mallarının “gasp edilmesinin” ekonomik faaliyetlerinin maruz kaldığı zararı kısıtlamak için, “Kıbrıs Cumhuriyeti” mahkeme belgelerinin verilmesinin yasaklanması (cezalandırılması) için tedbirler aldığını savundu.

KıbrıslıRum avukat, davada şu ana kadar 3 kişinin müdahil olduğunu, bunların evleri inşa eden iki kardeş ile ev sahiplerinden biri olduğunu, davaya başka davalıların da eklenmesi için talimat beklediklerini de söyledi.

DEDEKTİF DE TUTTU

Gazete söz konusu Kıbrıslı Rum hak sahibinin, Birleşik Krallık’ta dedektif tutarak, davaya müdahil etmek için kuzeydeki taşınmaz malı üzerinde evi olan İngilizleri ve çok az Alman’ı araştırdığını da yazdı. (YENİDÜZEN.COM)