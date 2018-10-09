KKTC Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Londra’ya geliyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit temaslarda bulunmak üzere 15 Kasım’da Londra’ya gelecek.

Konuyla ilgili olarak Londra Gazete’ye konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Londra’da bulunan İngiltere Türk Dil Okullarını ziyaret etmek ve toplum üyeleri ile temaslarda bulunmak için Kasım ayında geleceğini belirtti.

CEMAL ÖZYİĞİT KİMDİR?

1960’ta Dağyolu (Fota)’da doğdu. Öğretmen Koleji mezunu olup Yılmazköy, Gönyeli ve Gelibolu ilkokullarında öğretmenlik yaptı. Eğitim Yönetimi alanında Master yaptı. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) her kademesinde çalıştıktan sonra, 1994-97 döneminde Genel Sekreterlik yaptı. Daha sonra sırasıyla Tatlısu, Balıkesir, Meriç ve Atatürk İlkokullarında müdürlük yaptı. Çeşitli Spor Kulüplerinde yöneticilik yaptı. Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda 3 yıl uygulanan OGEM Projesi’nin mimarı ve uygulayıcısıdır. Proje iptal edilince emekliye ayrıldı. 2011 yılında TDP Lefkoşa İlçe Başkanı, Şubat 2012’den Kasım 2013’e kadar da Parti Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 17 Kasım 2013’te yapılan TDP 4. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçildi ve halen bu görevi yürütmektedir. 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinde TDP’den Lefkoşa milletvekili seçildi. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.