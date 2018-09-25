En çok ceza cep telefonuna

KKTC’de haftalık trafik kontrollerinde rapor edilen sürücülerin 163’ü seyir halindeyken telefonda konuşmaktan, 146’sı ise süratli araç kullanmaktan suçlu bulundu.

5 saat önce
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KKTC’de haftalık trafik kontrollerinde rapor edilen sürücülerin 163’ü seyir halindeyken telefonda konuşmaktan, 146’sı ise süratli araç kullanmaktan suçlu bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, 17 – 23 Eylül  arasında ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde 712 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Sürücülerin 163’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 75’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 7’si trafik ışıklarına uymamak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 2’si takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak suçundan rapor edildi.

Rapor edilen sürücülerin 146’sına süratli, 43’üne seyrüsefer ruhsatsız, 38’ine alkollü, 20’sine sigortasız, 13’üne sürüş ehliyetsiz, 12’sine “A” yol kullanma izinsiz, 8’ine muayenesiz ve 4’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza kesildi.

Sürücülerin 26’sı dikkatsiz, 8’i tehlikeli sürüş yapmaktan ve 144’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

 70 KAZA, 25 YARALI

 Ülke genelinde 17-23 Eylül arası 70 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 25 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 20’si süratli araç kullanma, 16’sı kavşakta durmama, 14’ü yakın takip, 14’ü dikkatsiz sürüş yapma, 6’sı da diğer nedenlerden dolayı yaşandı.

Kazalarda toplam yaklaşık 520 bin TL hasar meydana geldi. Kazaların 19’u Lefkoşa, 23’ü Girne, 20’si Mağusa, 5’i İskele, 3’ü de Güzelyurt bölgesinde meydana geldi.

(YENİDÜZEN.COM)

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