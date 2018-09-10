Üreticinin Lefkoşa’ya girişine izin verilmiyor

Hayvan Üreticileri Başkanı Mustafa Naimoğulları, Yonca Kavşağı üzerinde yolda, Serhatköy’de ve ülkenin farklı yerlerindeki iş araçlarının Lefkoşa’ya gelinmesine engel olunmaya çalışıldığını belirtti. Öte yandan hayvan üreticilerinin, tarlalardan geçerek şehre giriş yapmaya çalıştığı da gözlemleniyor.

Tarım Bakanlığı’nın daveti ile Tarım Bakanlığı’na giden Hayvan Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu ile Bakanlık yetkilileri arasındaki görüşme saat 11.00 itibariyle başladı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

ayvan Üreticileri Tarım Bakanlığı önünde toplandı. Bakanlık önünde toplanan kitleye açıklama yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Mustafa Naimoğulları, Tarım Bakanlığı’nın daveti üzerine Bakanlığa görüşmeye gireceklerini ve taleplerini Bakan Erkut Şahali’ye ileteceklerini kaydetti.

Hayvan Üreticilerinin eylemi bugün kaldığı yerden devam ediyor. Yonca Kavşağı’nda toplanmaya başlayan eylemcilerin, günün ilerleyen saatlerinde Lefkoşa Tarım Bakanlığı’na gelmesi bekleniyor.

Hayvancıların iş araçlarının üzerindeki pankartlardan bazılarının “Köylü Milletin Efendisidir”, “Bu Mücadele Emek Mücadelesidir”, “Vatan Hürriyet, Ekmek” olduğu gözlemlendi.

Hayvancıların bugünkü eylemine Çiftçiler Birliği’nin de destek vereceği kaydedilirken, bazı üreticilerin ise Serdarlı civarında toplanmaya başladığı ve Lefkoşa’ya gelme hazırlığı yaptığı öğrenildi.

KIBRIS’ın edindiği bilgilere göre, polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve civar bölgelerden Lefkoşa’ya polis gücü sevk ettiği de öğrenildi. (KIBRIS.COM)