Hayvan Üreticileri, eyleme devam kararı aldı

Hükümet ile Hayvan üreticileri arasında sonyapılan toplantıdan uzlaşı sağlanaması üzerine Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eylemlerine devam kararı aldı.

1 saat önce
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Hükümet ile Hayvan üreticileri arasında sonyapılan toplantıdan uzlaşı sağlanaması üzerine Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eylemlerine devam kararı aldı.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğluları, tüm hayvancılara yarın Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığı önüde toplanmaları çağrısı yaptı.

Hükümet, eylemdeki hayvan üreticileri ile 5 saat görüşerek önerilerini değerlendirdi…Toplantıda taraflar uzlaşı sağlayamadı
Başbakan Tufan Erhürman’ın başkanlığında Başbakanlıkta gerçekleştirilen toplantıya Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de katıldı.

Saat 16:00’da başlayan toplantı saat 21:00 sıralarında tamamlandı.

Hayvan üreticilerin sorunlarının ve taleplerinin değerlendirildiği 5 saatlik toplantıda taraflar uzlaşı sağlayamadı.

Arpa fiyatlarının düşürülmesi ve süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesi talebiyle dün Lefkoşa’da araçlı eylem başlatan Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği ikinci günde de eylemlerini Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürmüştü. (HABERKIBRIS)

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