Ercan’daki kaos Türkiye basınında
Ercan Havalimanı’nda hükümet ile hava trafik kontrolörleri arasında ek mesai nedeniyle başlayan kriz ciddi zararlara neden oluyor.
Ercan Havalimanı’nda hükümet ile hava trafik kontrolörleri arasında ek mesai nedeniyle başlayan kriz ciddi zararlara neden oluyor.
35 uçuşun çalışanların ek mesai yapmaması nedeniyle sekteye uğrayacak olması Türkiye basınında da yer aldı.
Türkiye basınından Cnn Turk, NTV, Hürriyet ve Milliyet gibi büyük medya organları uçuşların ertelenmesini anında bildirdi.
Öte yandan Bakanlar Kurulu Ercan’daki grevi yasakladı. Uçuşların normale dönmesi bekleniyor. (HABERKIBRIS)