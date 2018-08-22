KKTC Turizm Bakanlığı’ndan İngiltere’ye tanıtım atağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ta turizmi geliştirmek ve İngiltere pazarını geri kazanmak için İngiltere’de tanıtım atağında bulunuyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ta turizmi geliştirmek ve İngiltere pazarını geri kazanmak için İngiltere’de tanıtım atağında bulunuyor.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın, Kuzey Kıbrıs’ın güzelliklerini ve kültürünü dünyada daha fazla kişiye duyurmayı amaçlayan çalışmaları devam ediyor.

Son zamanlarda özelikle İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a giden turist oranında ciddi bir düşüş yaşanmakta. Bu nedenden dolayı, İngiltere pazarını geri kazanmak için KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İngiltere pazarına yönelik turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde girişimlerde bulunacağını kaydetti.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı, İngiltere’de tanıtım yapabilmek için yasa düzenlemesinin meclisten yeni geçtiğini ve tanıtım kampanyalarının başladığını açıklamıştı. Tanıtım konusunda tedbirleri almaya başladıklarının altını çizerek, İngiltere’deki tur operatörleri ile maddi destek vermek için temasta olduklarını, görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

İngiltere’de tanıtım yapabilmek için yasa düzenlemesinin meclisten yeni geçtiğini ve tanıtım kampanyalarının başladığını açıklayan Bakan Ataoğlu, reklam ve tanıtım konusunda tedbirleri almaya başladıklarının altını çizdi.

Londra Gazete’ye konuşan Londra Turizm ve Tanıtma Koordinatörü Kadir Doruhan, KKTC Turizm ve Çevre Bakanın reklam ve tanıtım konusunda İngiltere’deki tur operatörlerine yönelik maddi destek hakkında şu açıklamayı yaptı:

“KKTC Turizm Bakanlığı tarafından İngiltere’deki tur operatörlerine yönelik maddi bir destek olacaktır. İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a yönelik turist sayısını arttırmak ve Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak amacıyla böyle bir girişim genişletilecek. İngiltere’den turist getiren tur operatörlerine Bakanlığımız tarafından teşvik edilecek.”

İngiltere Bağımsız Kıbrıs Türk Tur Operatörler Birliği Başkanı Refik Niyazi, KKTC Turizm Bakanlığı tarafından İngiltere’deki tur operatörlerine yönelik açıklanan girişimi olumlu karşıladıklarını belirtti.

Refik Niyazi ifadesine şöyle devam etti:

“Turizm Bakanımız Fikri Ataoğlu tarafından özellikle İngiltere’deki reklam ve tanıtım konusunda tedbirler alması bizler için sevindirici. Böyle bir girişimi kesinlikle olumlu karşılıyoruz ve İngiltere’deki tur operatörleri olarak ellimizden geleni yapacağımızı temin edebiliriz.

Devletimiz sunduğu destekle İngiltere pazarını eski günlerine dönmesi için çalışacağız. Devletimizin desteği önümüzdeki yıllarda da devam etmesini dileriz. İngiltere’deki tur operatörleri ile KKTC turizm ve tanıtma ofisi ile işbirliği içinde çalışıp, İngiltere pazarını canlandıracağız. Geçmişteki eski teşvikler tekrar gerçekleşir eğer bu zaten kaçınılmaz olacaktır. Devlet ne kadar katkı koyarsa, biz de daha fazlasını koymaya hazırız.”