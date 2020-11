Jeremy Corbyn’in parti üyeliğinin devamına karar verildi

İngiltere’de antisemitizm şikayetleri ile ilgili bir raporun ardından üyeliği askıya alınan eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn yeniden partiye kabul edilirken, mevcut lider Keir Starmer, karara ilişkin “Yahudi toplumu için başka bir acı verici gün” yorumunu yaptı.

Partinin İcra Komitesi, Corbyn’in üyeliğinin 19 gün sonra yeniden devamına karar verdi.

Corbyn de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, karardan memnuniyet duyduğunu belirterek partinin şimdi Başbakan Boris Johnson yönetimindeki Muhafazakar Parti iktidarını yenmek için bir araya gelmesi gerektiğini kaydetti.

Ancak liderlik görevini Corbyn’den alan Starmer kararı eleştirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Starmer, “Bunun, Yahudi toplumu ve antisemitizmle başa çıkmak için büyük mücadele veren İşçi Partisi üyeleri için başka bir acı verici gün olduğunu biliyorum. Sebep olunan acı ve insanların hissettiği travmanın farkındayım.” dedi.

Starmer, “İşçi Partisini Yahudi toplumu için güvenli bir yer haline getirme kararlılığından geri adım atmayacağını” da vurguladı.

Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu’nun (EHRC) geçen ayki raporunda, “İşçi Partisi yönetiminde antisemitizmi ele almada ciddi başarısızlıklar görüldüğü ve antisemitizm şikayetlerini değerlendirmede yetersiz bir süreç işletildiği” belirtilmiş ve eski lider Jeremy Corbyn’in kendi döneminde yaşananlardan sorumlu olduğu kaydedilmişti.

Raporun ardından partiden yapılan açıklamada Corbyn’in üyeliğinin, hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar askıya alındığı duyurulmuştu.

Corbyn, geçen sene aralık ayında yapılan seçimdeki büyük yenilginin ardından istifa kararı almış ve yerine 4 Nisan’da “Sir” ünvanlı Keir Starmer seçilmişti.

I am pleased to have been reinstated in the Labour Party and would like to thank party members, trade unionists and all who have offered solidarity.

Our movement must now come together to oppose and defeat this deeply damaging Conservative government.

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 17, 2020