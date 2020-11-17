“Korona aşısı önce politikacılarda denensin” paylaşımı hemşireyi işinden etti

İngiltere’de bir hemşire, koronavirüsün olmadığı yönünde paylaşımlar yapıp “Aşı, ilk olarak politikacıların üzerinde denensin. Şayet hayatta kalırlarsa aşı güvenlidir. Kalmazlar ise ülke güvendedir” cümlelerini alıntıladığı için görevinden uzaklaştırıldı. Hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.

İngiltere’de yaşayan Tracey McCallum, koronavirüsün olmadığına, bunun bir aldatmaca olduğuna yönelik paylaşımlar yaptı. Kadın sosyal medya hesabında ”Aşı, ilk olarak politikacıların üzerinde denensin, şayet hayatta kalırlarsa aşı güvenlidir. Kalmazlar ise ülke güvendedir” cümlelerini de alıntılayınca görevinden uzaklaştırıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Sürekli koronavirüs hakkında paylaşımlar yapan Tracey, koronaya karşı etkili olduğunu söylenen ilaçların soykırımlara sebep olacağını belirtti. Virüse karşı en iyi ilacın ise Trump’ın önerdiği sıtma ilacı olduğunu söyledi. Yaptığı paylaşım ve açıklamalar ile insanları yanlış bilgilendirdiği düşünülen hemşire görevden uzaklaştırıldı.

20 YILLIK KARİYERİNİ KAYBEDEBİLİR

Hakkında soruşturma açıklan hemşire, 20 yıllık kariyerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. 45 yaşındaki hemşire hakkında arkadaşları ve sosyalmedyada üye olduğu diğer gruplardaki kişilerin şikayeti üzerine soruşturma açıldı. Hemşirenin soruşturma sonuçlanana kadar göreve dönmesine izin verilmeyecek.