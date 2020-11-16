Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, İngiltere’de futbol kulübü satın aldı!

17 hours önce
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Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, İngiltere alt liglerinde mücadele eden Wrexham takımının yeni sahipleri oldu.

Hollywood’un ünlü oyuncuları Ryan Reynolds ve Rob McElhenney, Galler’de bulunan Wrexham’ı satın aldı.

İngiltere Uluslar Ligi’nde (5. Lig) bulunan takımın yeni sahiplerinin Ryan Reynolds ve Rob McElhenney olduğu açıklandı.

Ryan Reynolds, yaptığı açıklamada ”Bu takım tarihin en eski 3. takımı. Hep birlikte Wrexham’ı güçlü bir takım yapacağız.” sözlerini kullandı.

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