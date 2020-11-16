Avrupalı sol partiler, hükümetlere gönderdikleri mektupta haftada dört gün çalışma düzeni önerdi

Bu düzen için kampanya yürüten Joe Ryle, Guardian gazetesine verdiği demeçte, “Covid-19 salgını çalışma dünyasını bir biçimde salladı. Bu nasıl ve hangi şartlarda çalıştığımızı sorgulamız için bir fırsat. Dört günlük çalışma düzeni yaygınlaşıyor. Bunu daha da artırmak hükümetlere, iş dünyası liderlerine ve sendikalara bağlı” dedi.