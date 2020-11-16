İngiliz diplomat Çinli kadını boğulmaktan kurtardı

18 hours önce
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İngiltere’nin Çongçing Başkonsolosu Ellison, Çin’in turistik bir kasabasında nehre düşen Çinli kadını boğulmaktan kurtardı.

İngiltere’nin göreve yeni atanan Çongçing Başkonsolosu Stephen Ellison, Çin’deki Zhongshan antik kasabasını ziyaret ettiği esnada boğulma tehlikesi yaşayan Çinli bir kadının hayatını kurtardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, turistlerle dolu bir noktada Çinli bir kadının suyun içinde çırpınırken hiç kimsenin olaya müdahale etmediği görülüyor. Görüntülerin devamında, durumu fark eden 41 yaşındaki İngiliz diplomat, ayakkabılarını çıkartıp suya atlayarak kadının yanına doğru yüzüyor. Daha sonra kadının nefes almasını sağlamaya çalışıyor. Ellison ve Çinli kadın, daha sonra nehir kenarındaki vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılıyor.

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