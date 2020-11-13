İngiltere 8 destinasyona ‘seyahat koridoru’ açtı

İngiltere Dışişleri Bakanı Grant Shapps, 8 destinasyonu seyahat koridoruna eklediklerini açıkladı.

2 days önce
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İngiltere Dışişleri Bakanı Grant Shapps ülkenin yeni seyahat güncellemesini paylaştı. Shapps’ın paylaştığı listeye göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İzlanda, Şili, Kamboçya, Laos, Katar, Turks ve Caicos Adaları ve Bahreyn seyahat koridoruna eklendi. Açıklamada, bu ülke ve bölgelerden dönenlerin 14 günlük karantinadan muaf tutulacağı kaydedildi.

Danimarka’ya dönük seyahat yasağını 14 gün daha uzatan İngiltere; Korfu, Girit, Rodos, Zakintos ve Kos haricinde Yunanistan’ın tamamını riskli ilan etti. Yeni seyahat kararlarının 14 Kasım Cumartesi saat 04.00’da yürürlüğe gireceği açıklandı.

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