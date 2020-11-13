Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı

İngiltere’de yaşayan 50 yaşındaki kadın, daha önce evine birkaç kez hırsız girdiği için odalara güvenlik kamerası taktırdı. Kadın geçen hafta banyosundaki musluğun su sızdırması üzerine eve su tesisatçısı çağırdı. Tesisatçı evden çıktıktan sonra güvenlik kamerası görüntülerine bakan kadın, gördükleri karşısında büyük şok yaşadı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE POLİSE KOŞTU

Tesisatçının banyodan çıkıp yatak odasına gittiğini ve kullanılmış çamaşırlarını koklayıp cinsel organına sürdüğünü görünce şaşıran kadın, görüntüleri polis ile paylaştığını söyledi. Polis tesisatçıyı gözaltına aldıktan sonra kefaletle serbest bıraktı.

ARTIK YATAK ODASINDA UYUMAKTAN KORKUYOR

Yaşadığı olaydan sonra midesinin bulandığını söyleyen kadın, kendi yatak odasında bile uyumaktan korktuğunu belirtti. Olay ilgili soruşturma devam ediyor.