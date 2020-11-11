Birleşik Krallık’taki koronavirüs ölümlerinin sayısı 50.000’i geçti

2 hours önce
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Virüsün ülke üzerindeki yıkıcı etkisini vurgulayan hükümet rakamlarına göre, Birleşik Krallık’ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50.000’i geçti.

Çarşamba günü 595 ölüm daha doğrulandı ve ülkenin toplamı 50.365’e yükseldi.

Son 24 saatte pozitif test yapanların sayısı dün 20.412’den 22.950’ye çıktı.

İngiltere’de yaşayan Türkçe konuşan toplumdan virüsten vefat edenlerin sayısı ise 130’un üzerinde olduğu kaydedildi.

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